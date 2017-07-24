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Семь фактов из жизни Владимира Высоцкого

25.07.2017 10:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Утром 25 июля 1980 года стало известно о смерти поэта, у которого не было ни одного звания, ни одного эфира на ЦТ, о котором не писали газеты.  Но Москва еще не знала более массовых похорон. Прощание с Владимиром Высоцким проходило в театре на Таганке. Очередь из желающих проститься растянулась на 9 километров. Проводить поэта в последний путь пришли более 100 тысяч человек.

В годовщину смерти Владимира Высоцкого Sputnik вспомнил некоторые факты из его биографии.

 

 
 
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37 лет назад в жаркой олимпийской Москве ушел из жизни Владимир Высоцкий. Sputnik собрал малоизвестные факты из жизни знаменитого поэта.

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