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По каким специальностям вузы Беларуси объявили допнабор в этом году

25.07.2017 10:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские высшие учебные заведения будут принимать документы на оставшиеся вакантными места бюджетной формы после дополнительного набора с 30 июля, сообщили Sputnik в Минобразования республики.

Зачисление студентов-первокурсников на бюджетную форму получения высшего образования продолжается в Беларуси. В то же время, в нескольких университетах осталось немного вакантных мест — на них объявлен дополнительный набор.

По каким специальностям вузы Беларуси объявили допнабор в этом году
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как сообщили Sputnik в Минобразования, в Могилевском госуниверситете имени Кулешова осталось шесть вакантных мест на специальность "Физика и информатика" с дневной формой получения образования, одно место — на бесплатную "заочку" по специальности "История и обществоведческие дисциплины".

В Полоцком государственном университете остались три бюджетных места на заочное обучение по специальностям "Автосервис", "Экономика и управление на предприятии" и "Социальные коммуникации". В Белорусском государственном университете транспорта есть пять вакантных мест на бюджетную заочную форму — три на "организацию перевозок и управление на железнодорожном транспорте" и "промышленное и гражданское строительство".

Белорусский государственный университет физической культуры объявит допнабор на одно место на очное отделение по специальности "спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному спорту)" и семь — на ряд заочных специальностей.

В Минобразования добавили, что прием документов для участия в конкурсе на получение высшего образования средств бюджета на места, оставшиеся вакантными после зачисления в рамках дополнительного набора, будет осуществляться с 30 июля по 1 августа. Само же зачисление состоится 3 августа.

Для сравнения, в 2016-м в рамках дополнительного набора оставались незанятыми гораздо больше мест в белорусских высших учебных заведениях — оставались свободные места в том числе в БГУ, ВГТУ и других вузах.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в университетах страны осталось семь мест на дневную форму получения образования и 16 - на заочную.

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