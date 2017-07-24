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В пинском кинотеатре во время сеанса неизвестный распылил газовый баллончик
25.07.2017 10:56 — Новости Общества | Tut.by
В Пинске милиция устанавливает личность злоумышленника, который 24 июля распылил в зале газовый баллончик, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.
Инцидент произошел в 21.15 во время трансляции киноленты «Дюнкерк». После того, как неизвестный распылил баллончик, работники кинотеатра эвакуировали 46 посетителей.
В результате происшествия никто не пострадал, проводится проверка.
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Милиция устанавливает личность хулигана.
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