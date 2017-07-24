В пинском кинотеатре во время сеанса неизвестный распылил газовый баллончик

В Пинске милиция устанавливает личность злоумышленника, который 24 июля распылил в зале газовый баллончик, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Илья Помин.



Фото: KinoBrest.by

Инцидент произошел в 21.15 во время трансляции киноленты «Дюнкерк». После того, как неизвестный распылил баллончик, работники кинотеатра эвакуировали 46 посетителей.

В результате происшествия никто не пострадал, проводится проверка.