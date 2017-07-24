В вузах Беларуси остаются вакантными 7 бюджетных мест на дневную форму обучения

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В высших учебных заведениях Беларуси остаются вакантными 7 бюджетных мест на дневную форму обучения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Вместе с тем на заочную форму обучения вакантных мест осталось 16.

Допнабор будет организован в Могилевском государственном университете им. А.А.Кулешова. Шесть мест есть по специальности "физика и информатика" с дневной формой обучения, одно - на заочной по специальности "история и обществоведческие дисциплины".

Одно вакантное место на дневной форме обучения осталось в Белорусском государственном университете физической культуры по специальности "спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному спорту)". На заочную форму по ряду специальностей в вузе будет объявлен допнабор на 7 бюджетных мест.

Полоцкий государственный университет объявит допнабор на три места на заочное обучение по специальностям "автосервис", "экономика и управление на предприятии", "социальные коммуникации". Белорусский государственный университет транспорта располагает пятью бюджетными местами на заочном отделении по специальностям "организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте" и "промышленное и гражданское строительство".

Прием документов для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени за счет средств бюджета на места, оставшиеся вакантными после зачисления в рамках дополнительного набора, будет осуществляться с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа.-0-