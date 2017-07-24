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Жителей Лельчиц, которых задержали при получении зарплаты в валюте, подозревают в посредничестве
25.07.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by
История с
Предварительно установлено, что главная задача 31- и 32-летнего мужчин сводилась к поиску на территории страны желающих работать за пределами Беларуси и организация их переправки для дальнейшего трудоустройства в России. Именно эту услугу российский работодатель оценил в 200 тысяч российских рублей, которые и передал в придорожном кафе.
Специальной лицензии на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами страны жители Лельчиц не имели, как и документов, подтверждающих их официальное трудоустройство на территории Беларуси или России. У милиционеров также есть сведения о том, что посредники получали зарплату вместо работников и часть оставляли себе.
— В настоящее время проводится проверка. Установлен круг лиц, которые воспользовались незаконными услугами по трудоустройству, производится сбор дополнительных данных, необходимых для выяснения всех обстоятельств дела, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
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Главная задача мужчин сводилась к поиску на территории страны желающих работать за пределами Беларуси, и организация их переправки для трудоустройства в России.
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