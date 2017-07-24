Жителей Лельчиц, которых задержали при получении зарплаты в валюте, подозревают в посредничестве

История с двумя жителями Лельчиц , которых милиционеры задержали при выплате им зарплаты московским работодателем и изъяли у мужчин 200 тыс. российских рублей, получила продолжение. После изучения материалов дела и дополнительной информации Лельчицкий РОВД начал проверку в отношении жителей райцентра за незаконные посреднические услуги в трудоустройстве за пределами Беларуси, сообщили TUT.BY в УВД Гомельского облисполкома.





Предварительно установлено, что главная задача 31- и 32-летнего мужчин сводилась к поиску на территории страны желающих работать за пределами Беларуси и организация их переправки для дальнейшего трудоустройства в России. Именно эту услугу российский работодатель оценил в 200 тысяч российских рублей, которые и передал в придорожном кафе.

Специальной лицензии на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами страны жители Лельчиц не имели, как и документов, подтверждающих их официальное трудоустройство на территории Беларуси или России. У милиционеров также есть сведения о том, что посредники получали зарплату вместо работников и часть оставляли себе.

— В настоящее время проводится проверка. Установлен круг лиц, которые воспользовались незаконными услугами по трудоустройству, производится сбор дополнительных данных, необходимых для выяснения всех обстоятельств дела, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.