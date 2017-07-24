ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В вузах на дневном остались вакантны 7 бесплатных мест. Шесть - в альма-матер Лукашенко

25.07.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На дневную форму обучения на бюджет в вузах Беларуси осталось вакантными семь мест, пишет БЕЛТА. Еще 16 бесплатных мест пустуют на заочке.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным министерства образования, допнабор будет организован в Могилевском государственном университете им. А.А.Кулешова. Здесь вакантными остаются шесть мест по специальности «физика и информатика» с дневной формой обучения. А также одно — на заочке. Специальность — «история и обществоведческие дисциплины». Кстати, этот вуз — альма-матер Александра Лукашенко. Он изучал здесь историю и обществоведение.

Еще одно свободное место на дневном на бюджете ждет студента в Белорусском государственном университете физической культуры. Специальность — «спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному спорту)». На заочку по ряду специальностей в вузе будет объявлен допнабор на 7 бюджетных мест.

Полоцкий государственный университет объявит допнабор на три места на заочное обучение по специальностям «автосервис», «экономика и управление на предприятии», «социальные коммуникации».

Белорусский государственный университет транспорта располагает пятью бюджетными местами на заочном отделении по специальностям «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» и «промышленное и гражданское строительство».

Напомним, подать документы, чтобы участвовать в конкурсе допнабора на бюджет, можно с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На дневную форму обучения на бюджет в вузах Беларуси осталось вакантными семь мест, пишет Белта. Еще 16 бесплатных мест пустуют на заочке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Начальника из Стародорожского района подозревают в хищении почти 10 тонн горючего
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика