В вузах на дневном остались вакантны 7 бесплатных мест. Шесть - в альма-матер Лукашенко

На дневную форму обучения на бюджет в вузах Беларуси осталось вакантными семь мест, пишет БЕЛТА. Еще 16 бесплатных мест пустуют на заочке.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным министерства образования, допнабор будет организован в Могилевском государственном университете им. А.А.Кулешова. Здесь вакантными остаются шесть мест по специальности «физика и информатика» с дневной формой обучения. А также одно — на заочке. Специальность — «история и обществоведческие дисциплины». Кстати, этот вуз — альма-матер Александра Лукашенко. Он изучал здесь историю и обществоведение.

Еще одно свободное место на дневном на бюджете ждет студента в Белорусском государственном университете физической культуры. Специальность — «спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному спорту)». На заочку по ряду специальностей в вузе будет объявлен допнабор на 7 бюджетных мест.

Полоцкий государственный университет объявит допнабор на три места на заочное обучение по специальностям «автосервис», «экономика и управление на предприятии», «социальные коммуникации».

Белорусский государственный университет транспорта располагает пятью бюджетными местами на заочном отделении по специальностям «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» и «промышленное и гражданское строительство».

Напомним, подать документы, чтобы участвовать в конкурсе допнабора на бюджет, можно с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа.