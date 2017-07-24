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В вузах на дневном остались вакантны 7 бесплатных мест. Шесть - в альма-матер Лукашенко
25.07.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by
На дневную форму обучения на бюджет в вузах Беларуси осталось вакантными семь мест,
По данным министерства образования, допнабор будет организован в Могилевском государственном университете им. А.А.Кулешова. Здесь вакантными остаются шесть мест по специальности «физика и информатика» с дневной формой обучения. А также одно — на заочке. Специальность — «история и обществоведческие дисциплины». Кстати, этот вуз — альма-матер Александра Лукашенко. Он изучал здесь историю и обществоведение.
Еще одно свободное место на дневном на бюджете ждет студента в Белорусском государственном университете физической культуры. Специальность — «спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному спорту)». На заочку по ряду специальностей в вузе будет объявлен допнабор на 7 бюджетных мест.
Полоцкий государственный университет объявит допнабор на три места на заочное обучение по специальностям «автосервис», «экономика и управление на предприятии», «социальные коммуникации».
Белорусский государственный университет транспорта располагает пятью бюджетными местами на заочном отделении по специальностям «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» и «промышленное и гражданское строительство».
Напомним, подать документы, чтобы участвовать в конкурсе допнабора на бюджет, можно с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа.
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На дневную форму обучения на бюджет в вузах Беларуси осталось вакантными семь мест, пишет Белта. Еще 16 бесплатных мест пустуют на заочке.
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