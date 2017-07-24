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Начальника из Стародорожского района подозревают в хищении почти 10 тонн горючего

25.07.2017 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В Стародорожском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальника лесозаготовительного предприятия. Милиция полагает, что за полтора года мужчина похитил 10 тонн горючего, пользуясь топливной картой со своей работы. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По версии следствия, на протяжении 2016−2017 годов начальник заправлял личное авто, а также машины членов своей семьи и других людей за государственный счет.

Для этого он использовал электронную карту, на которую каждый месяц переводилось топливо для заправки лесозаготовительной техники.

— Так вот с этой карточки мужчина и заправлял автомобили нужных ему людей. Он назначал встречу на заправке этим людям, приезжал сам и прямо, что называется, не отходя от кассы, заливал им полный бак. То, что на заправке круглосуточно ведется видеонаблюдение, руководителя, похоже, мало интересовало, — рассказали в пресс-службе УВД.

Все похищенное списывалось на технику предприятия. Милиция считает, что за эту услугу мужчина заправлял еще и автомобиль бухгалтера.

По подсчетам, за полтора года было похищено больше 7 тонн дизтоплива и около 2,5 тысяч литров бензина на общую сумму 115 млн рублей «старыми».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Санкция статьи — до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Полтора года, считает милиция, он заправлял за счет предприятия свое личное авто, машины родственников и знакомых.

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