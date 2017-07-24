|
В Брестской области спасатели достали из воды запутавшуюся в водорослях цаплю со сломанной ногой
25.07.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by
23 июля к спасателям обратился местный житель. Мужчина заметил недалеко от железнодорожной станции в деревне Ковали цаплю со сломанной ногой. Птица запуталась в водорослях, и достать ее было сложно. Подробности
Искалеченную цаплю заметили в овраге с водой в русле реки у ж/д станции деревни Ковали Ляховичского района. Птица стояла на одном месте, запутавшись в водорослях, и не могла самостоятельно освободится.
На помощь подоспели двое сотрудников МЧС, при этом капля не сопротивлялась — была обессилена. После ее передали в районную ветеринарную станцию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она запуталась в водорослях на реке. Очевидцы не могли добраться до нее самостоятельно.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии