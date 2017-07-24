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В Брестской области спасатели достали из воды запутавшуюся в водорослях цаплю со сломанной ногой

25.07.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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23 июля к спасателям обратился местный житель. Мужчина заметил недалеко от железнодорожной станции в деревне Ковали цаплю со сломанной ногой. Птица запуталась в водорослях, и достать ее было сложно. Подробности сообщает Брестское областное управление МЧС.

На помощь пернатому пришли начальник караула Трояновский Сергей и водитель ПАСЧ № 1 Ляховичского РОЧС Алексей Петух

Искалеченную цаплю заметили в овраге с водой в русле реки у ж/д станции деревни Ковали Ляховичского района. Птица стояла на одном месте, запутавшись в водорослях, и не могла самостоятельно освободится.

На помощь подоспели двое сотрудников МЧС, при этом капля не сопротивлялась — была обессилена. После ее передали в районную ветеринарную станцию.

 
 
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Она запуталась в водорослях на реке. Очевидцы не могли добраться до нее самостоятельно.

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