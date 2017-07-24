Вакантные места в вузах: где и сколько

В белорусских ВУЗах осталось семь вакантных бюджетных мест на дневное, и 16 - на заочное.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобразования, дополнительный набор будет организован в в Могилевском государственном университете им. А.А.Кулешова. Шесть мест есть по специальности «физика и информатика» с дневной формой обучения, одно — на заочной по специальности «история и обществоведческие дисциплины».

Еще одно вакантное место (дневная форма обучения) есть в Белорусском государственном университете физической культуры по специальности «спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному спорту)». Здесь же будет объявлен допнабор на 7 бюджетных мест на заочную форму по ряду специальностей.

Полоцкий государственный университет объявит допнабор на 3 места по специальностям «автосервис», «экономика и управление на предприятии», «социальные коммуникации».(заочное обучение).

Белорусский государственный университет транспорта также имеет пять бюджетных мест по специальностям «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» и «промышленное и гражданское строительство» на заочном отделении.

Прием документов для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени за счет средств бюджета на места, оставшиеся вакантными после зачисления в рамках дополнительного набора, будет осуществляться с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа.