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Вакантные места в вузах: где и сколько
25.07.2017 13:05 — Новости Общества | БДГ
В белорусских ВУЗах осталось семь вакантных бюджетных мест на дневное, и 16 - на заочное.
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Еще одно вакантное место (дневная форма обучения) есть в Белорусском государственном университете физической культуры по специальности «спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по парусному спорту)». Здесь же будет объявлен допнабор на 7 бюджетных мест на заочную форму по ряду специальностей.
Полоцкий государственный университет объявит допнабор на 3 места по специальностям «автосервис», «экономика и управление на предприятии», «социальные коммуникации».(заочное обучение).
Белорусский государственный университет транспорта также имеет пять бюджетных мест по специальностям «организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте» и «промышленное и гражданское строительство» на заочном отделении.
Прием документов для участия в конкурсе на получение высшего образования I ступени за счет средств бюджета на места, оставшиеся вакантными после зачисления в рамках дополнительного набора, будет осуществляться с 30 июля по 1 августа. Зачисление пройдет по 3 августа.
Ранее БДГ
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В белорусских ВУЗах осталось семь вакантных бюджетных мест на дневное, и 16 - на заочное.
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