|
Через гомельскую таможню хотели провезти светильники, занизив их стоимость в четыре раза
25.07.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by
Согласно документам, в грузовом отсеке автомобиля MAN находились электрические светильники и запчасти к ним общей стоимостью 33 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.
Во время дополнительной проверки выяснилось, что одна часть товара указана в коммерческих документах в меньшем количестве, а другая — и вовсе нигде не была обозначена. При этом реальная общая стоимость груза оказалась в четыре раза выше.
По данному факту начат административный процесс. Почти 1700 турецких светильников стоимостью более 100 тысяч рублей изъяты до решения суда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данному факту начат административный процесс. Почти 1700 турецких светильников стоимостью более 100 тысяч рублей изъяты до решения суда.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии