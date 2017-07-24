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Через гомельскую таможню хотели провезти светильники, занизив их стоимость в четыре раза

25.07.2017 13:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Согласно документам, в грузовом отсеке автомобиля MAN находились электрические светильники и запчасти к ним общей стоимостью 33 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.


Во время дополнительной проверки выяснилось, что одна часть товара указана в коммерческих документах в меньшем количестве, а другая — и вовсе нигде не была обозначена. При этом реальная общая стоимость груза оказалась в четыре раза выше.

По данному факту начат административный процесс. Почти 1700 турецких светильников стоимостью более 100 тысяч рублей изъяты до решения суда.

 
 
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По данному факту начат административный процесс. Почти 1700 турецких светильников стоимостью более 100 тысяч рублей изъяты до решения суда.

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