Через гомельскую таможню хотели провезти светильники, занизив их стоимость в четыре раза

Согласно документам, в грузовом отсеке автомобиля MAN находились электрические светильники и запчасти к ним общей стоимостью 33 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Гомельской таможни.





Во время дополнительной проверки выяснилось, что одна часть товара указана в коммерческих документах в меньшем количестве, а другая — и вовсе нигде не была обозначена. При этом реальная общая стоимость груза оказалась в четыре раза выше.

По данному факту начат административный процесс. Почти 1700 турецких светильников стоимостью более 100 тысяч рублей изъяты до решения суда.