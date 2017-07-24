Монеты, галереи и фрески: масштабные раскопки проходят возле Преображенской церкви в Полоцке

Археологи обнаружили, что древняя Спасо-Преображенская церковь в Полоцке была гораздо шире. Во время раскопок у южной стены храма нашли фундамент XII века. Реставрационные работы продолжаются и внутри церкви, там почти полностью восстановили фрески времен Евфросинии Полоцкой. Средства на завершение работ в этом году выделили из фонда президента по поддержке культуры и искусства.

Сантиметр за сантиметром — и все вручную. За два месяца специалисты просеяли горы грунта. И обнаружили более полусотни артефактов: монеты, гвозди. Главная находка — огромные валуны, которые являются частью фундамента храма. Два года назад ученые наткнулись на строительную кладку в стороне от основной стены. Догадки, что храм был гораздо шире, подтвердились.

Ширина пристройки — 3 метра, а вот какой была высота, ученым предстоит установить.

По мнению старшего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Евгения Торшина, пристроенные галереи возле церкви могли предназначаться для погребения и совершения заупокойных служб.

В ходе работ сделали еще несколько важных археологических открытий. Например, исследуя окно в келье Евфросинии Полоцкой, реставраторы обнаружили, что это была дверь на втором этаже. Но куда она вела? Возможно, в галерею. Значит, она была двухэтажной? В этом предстоит разобраться археологам. Однако, несмотря на раскопки и реставрационные работы, полностью установить, как выглядели эти галереи, невозможно, сообщает портал Белорусской православной церкви.

Кроме того, специалистам нужно воссоздать древние росписи. Их обнаружили на фрагментах стен. Внутри храма уникальные фрески восстановили почти полностью. Реставраторы закончили работу в главном зале и перебрались в узкие лестничные проходы.

Храм, построенный по велению Евфросинии Полоцкой, признан жемчужиной древнебелорусского зодчества. Кроме научных целей, археологическая экспедиция ставит и практические задачи. Ученые изучают состояние фундамента основного здания, которому уже более 8 веков. И чтобы он простоял еще не одно столетие, нужна гидроизоляция и специальная дренажная система. Каждую часть обнаруженного фундамента закроют специальным саркофагом, чтобы в дальнейшем находка не разрушалась.