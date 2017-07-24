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За полгода суды оправдали 36 человек по уголовным делам и осудили 30 тысяч за распитие алкоголя

25.07.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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За шесть месяцев этого года белорусские суды общей юрисдикции вынесли около 20 тысяч приговоров по уголовным делам и осудили по ним 21 326 человек. При этом 36 человек оправдали. Об этом сообщается на сайте Верховного суда Беларуси.


Фото: Reuters

Напомним, что, по словам первого зампредседателя Верховного суда Валерия Калинковича, в 2016 году было 83 оправданных. А в 2015 году на одного оправданного по уголовному делу в нашей стране приходилось 400 осужденных, в 2016 — 540 осужденных.

В феврале этого года на пресс-конференции Валерий Калинкович низкую долю оправдательных приговоров объяснил прежде всего результатом реформы правоохранительных органов. Он заметил, что она четко разделила компетенцию Следственного комитета, который расследует преступления, и прокуратуры, которая поддерживает обвинение в суде.

Тем временем за первые полгода 2017-го больше всего человек по уголовным делам осуждено за преступления против собственности — 8217, за преступления против правосудия — 2083, за преступления против жизни и здоровья — 1332 человека.

При этом по уголовным делам отменили 138 приговоров районных и городских судов в апелляционном и надзорном порядке, а 815 приговоров изменили.

За этот же период времени районные и городские суды вынесли 182 765 постановлений по делам об административных правонарушениях. Больше всего за распитие алкогольных напитков в общественном месте — 30 462.

 
 
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За первые полгода 2017-го больше всего человек по уголовным делам осуждено за преступления против собственности - 8217.

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