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На могилевских рынках пенсионерам и инвалидам выделили бесплатные места для торговли

25.07.2017 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Могилевский горисполком и Центральный рынок заключили соглашение, по которому пенсионерам и инвалидам бесплатно выделили места для торговли. Всего определили 50 торговых мест на двух рынках города, сообщает сайт горисполкома.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

На Центральном рынке будет предоставлено 30 торговых мест, на Привокзальном — двадцать. Здесь пенсионеры и инвалиды смогут продавать до 20 кг овощей, фруктов, которые вырастят на собственных земельных участках.

Для получения такого бесплатного места на рынке продавец должен предъявить ряд документов, отметила заместитель директора Центрального рынка Наталья Шейкина. Во-первых, это документ о прохождении флюорографии (исследование проводится раз в год). Во-вторых, это паспорт и удостоверение инвалида или пенсионное.

— Также продавцу нужно взять справку — в сельсовете или, если это горожанин, в своем ЖЭУ, РКЦ — о том, что у него есть приусадебный участок. Обязательна и справка о безопасности продукции. На рынках у нас есть лаборатории, в которых можно бесплатно — до определенного объема — проверить картофель, свеклу и т.д. на соответствие требованиям качества и безопасности, — сказала Наталья Шейкина.

 
 
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На этих местах пенсионеры и инвалиды смогут продавать до 20 кг овощей, фруктов, выращенных на собственных участках.

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