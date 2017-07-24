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Выгуливаете собаку без намордника - ждите участкового
25.07.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские правоохранители обратили внимание на собак, гуляющих на улице без намордников. Если на нерадивых хозяев, нарушающих правила выгула, пожалуется кто-то из соседей, по сигналу к ним могут направить участкового. И профилактической беседой дело уже не ограничится.
В аккуанте Twitter ГУВД Мингорисполкома появилось сообщение:
"Во Фрунзенском р-не очевидец заявил о выгуле собаки без намордника. Выбыл участковый. По приметам заявителя ищет владельца собаки".
Минское городское жилищное хозяйство сообщило Sputnik, что в свою очередь периодически проводит рейды по спальным районам столицы. Штрафы за нарушение правил с начала года были выписаны 136 минчанам, сумма которых составила более 600 рублей. А предупреждений было гораздо больше, замечают специалисты.
© Flickr/ ILoveAkita Blog
"По правилам выгула без намордника разрешено гулять щенкам в возрасте до 3 месяцев и декоративным собакам ростом до 25 сантиметров в холке. А собак потенциально опасных пород запрещено выгуливать несовершеннолетнему человеку или находящемуся в нетрезвом состоянии", — рассказали в жилищном хозяйстве.
За нарушение этих правил грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Если же питомец причинил вред здоровью и имуществу другого человека, то взыскание составит от 10 до 30 базовых величин или к нарушителю могут применить административный арест на срок до 15 суток.
Напомним: в парламенте на рассмотрении находится
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За нарушение правил выгула собак с начала года были выписаны штрафы 136 минчанам, их сумма составила более 600 рублей.
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