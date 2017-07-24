Выгуливаете собаку без намордника - ждите участкового

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Белорусские правоохранители обратили внимание на собак, гуляющих на улице без намордников. Если на нерадивых хозяев, нарушающих правила выгула, пожалуется кто-то из соседей, по сигналу к ним могут направить участкового. И профилактической беседой дело уже не ограничится.

В аккуанте Twitter ГУВД Мингорисполкома появилось сообщение:

"Во Фрунзенском р-не очевидец заявил о выгуле собаки без намордника. Выбыл участковый. По приметам заявителя ищет владельца собаки".

Во Фрунзенском р-не очевидец заявил о выгуле собаки без намордника. Выбыл участковый. По приметам заявителя ищет владельца собаки. #дежурка — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 25 июля 2017 г.

Минское городское жилищное хозяйство сообщило Sputnik, что в свою очередь периодически проводит рейды по спальным районам столицы. Штрафы за нарушение правил с начала года были выписаны 136 минчанам, сумма которых составила более 600 рублей. А предупреждений было гораздо больше, замечают специалисты.



© Flickr/ ILoveAkita Blog Минчане все чаще стали пристраивать собак в добрые руки

"По правилам выгула без намордника разрешено гулять щенкам в возрасте до 3 месяцев и декоративным собакам ростом до 25 сантиметров в холке. А собак потенциально опасных пород запрещено выгуливать несовершеннолетнему человеку или находящемуся в нетрезвом состоянии", — рассказали в жилищном хозяйстве.

За нарушение этих правил грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Если же питомец причинил вред здоровью и имуществу другого человека, то взыскание составит от 10 до 30 базовых величин или к нарушителю могут применить административный арест на срок до 15 суток.

Напомним: в парламенте на рассмотрении находится проект закона "Об обращении с животными" , который пытаются принять на протяжении десяти лет. Постоянно он не выдерживает критики общественности. По большей части изменения могут коснуться содержания собак потенциально опасных пород. В качестве места из проживания предлагаются не квартиры, а дома усадебного типа и вольеры.