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На автомеханика 1,7 человек на место, на программиста - 2,8. С какими баллами поступают в техникумы
25.07.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by
С 20 июля ссузы
В Лингвогуманитарный колледж МГЛУ абитуриенты поступают на основе базового образования (после 9 классов). В приемной комиссии объясняют, что вступительные экзамены сдавать не нужно, достаточно балла свидетельства о базовом образовании. При этом в 2016-м проходной балл на все четыре специальности ссуза оказался довольно высоким.
Кстати, выпускники Лингвогуманитарного колледжа МГЛУ
В Белорусский государственный медицинский колледж абитуриенты
В этом году, кстати, поступать на «лечебное дело» будут только по баллу аттестата.
В Юридическиий колледж БГУ на дневное на бюджет абитуриенты могут поступать как на базе базового образования, так и среднего. Тем, кто поступает после 9 классов, в приемную комиссию необходимо предоставить свидетельство об окончании базового образования. Тем, кто после 11 — аттестат, а также результаты ЦТ по русскому (белорусскому) языку и обществоведению.
В Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого на дневное на бюджет принимают абитуриентов с базовым и профессионально-техническим образованием. Поступают ребята по конкурсу среднего балла документа об образовании. Самым высоким в прошлом году был балл на специальность «автосервис», где оказалось 1,7 человек на место.
В Минском государственном машиностроительном колледже для тех, кто поступает после 9 классов, самый высокий конкурс был на специальность «технология машиностроения» — 1,3 человек на место. Для поступающих после 11-го — на специальности «технология машиностроения» и «двигатели внутреннего сгорания» — 1,1 человек на место.
Тем, кто поступает после 9 классов, экзамены сдавать не нужно. Конкурс на основе среднего балла документа об образовании. Для тех, кто поступает на основе общего среднего образования, — конкурс на основе баллов аттестата.
На бюджет в Минского радиотехнического колледжа принимают абитуриентов на основе базового и среднего образования. В первом случае конкурс проходит по среднему баллу свидетельства о базовом образовании, во втором — аттестат плюс результаты ЦТ по русскому (белорусскому) языку и математике. Самый высокий конкурс в прошлом году здесь был на специальность «программное обеспечение информационных технологий» — 2,8 человек на место.
На дневное на бюджет в Минский финансово-экономический колледж филиал филиал БГЭУ набирают абитуриентов на основе среднего образования. Конкурс идет на основе аттестата, а также результатов ЦТ по русскому (белорусскому) языку и математике. В 2016-м самый высокий конкурс был на специальности «финансы» и «банковское дело» — 2,1 человек на место.
В Минский государственный архитектурно-строительный колледж для абитуриентов после 9 классов самый высокий конкурс был на специальность «архитектура» — 1,8 человек на место, а после 11-го — «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов». Интересно, что на некоторые специальности на основе среднего образования, на дневное на платное конкурс получился значительно выше. Например, «промышленное и гражданское строительство» — 2,8 человек на место.
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С 20 июля ссузы начали принимать документы на бюджет. Поступить на некоторые специальности колледжей и техникумов порой также нелегко, как в вузы. TUT.BY полистал...
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