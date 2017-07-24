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На автомеханика 1,7 человек на место, на программиста - 2,8. С какими баллами поступают в техникумы

25.07.2017 14:40 — Новости Общества | Tut.by  
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С 20 июля ссузы начали принимать документы на бюджет. Поступить на некоторые специальности колледжей и техникумов порой также нелегко, как в вузы. TUT.BY полистал сайты минских ссузов, посмотрел, на какие специальности в 2016-м поступить было совсем не просто.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Абитуриенты, которые закончили 9 классов, документы в колледжи и техникумы могут подать до 3 августа. 11-классники, а также те, кто после 11 класса уже успели получить профессионально-техническое образование, — до 9 августа.

Параллельно с 20 июля в колледжах и техникумах открыт набор на платное обучение. Для 9-классников он продлится до 14 августа, для абитуриентов, которые окончили 11 классов и имеют профессионально-техническое образование, до 16 августа.

В Лингвогуманитарный колледж МГЛУ абитуриенты поступают на основе базового образования (после 9 классов). В приемной комиссии объясняют, что вступительные экзамены сдавать не нужно, достаточно балла свидетельства о базовом образовании. При этом в 2016-м проходной балл на все четыре специальности ссуза оказался довольно высоким.

Название специальности Балл в 2016-м

Иностранный язык (Английский)

8,9 (полупроходной)

Иностранный язык (Немецкий)

8,8

Документоведение и документационное обеспечение управления

8,8

Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности

9,3 (полупроходной)

Кстати, выпускники Лингвогуманитарного колледжа МГЛУ могут поступать на сокращенные сроки обучения в МГЛУ .

В Белорусский государственный медицинский колледж абитуриенты поступают на базе 11 классов. В прошлом году самый высокий проходной балл был на специальности «фармация» и «лечебное дело». В итог входили балл аттестата, результаты ЦТ по русскому (белорусскому) языку и биологии — при поступлении в колледж результаты ЦТ переводят в десятибалльную систему.

В этом году, кстати, поступать на «лечебное дело» будут только по баллу аттестата.

Название специальности Балл в 2016-м Конкурс человек на место
Фармация 26,2

2,7

Лечебное дело

 17,7 1,5

В Юридическиий колледж БГУ на дневное на бюджет абитуриенты могут поступать как на базе базового образования, так и среднего. Тем, кто поступает после 9 классов, в приемную комиссию необходимо предоставить свидетельство об окончании базового образования. Тем, кто после 11 — аттестат, а также результаты ЦТ по русскому (белорусскому) языку и обществоведению.

Название специальности Балл в 2016-м

Дневная бюджет (базовое образование)

9,6

9,5 (полупроходной)

Дневная бюджет (среднее образование)

26,0

В Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого на дневное на бюджет принимают абитуриентов с базовым и профессионально-техническим образованием. Поступают ребята по конкурсу среднего балла документа об образовании. Самым высоким в прошлом году был балл на специальность «автосервис», где оказалось 1,7 человек на место.

Название специальности Балл в 2016-м Количество человек на место

Автосервис (на основе базового образования)

 7,9 1,7

Автомобилестроение (на основе базового образования)

 7,2 1,2

В Минском государственном машиностроительном колледже для тех, кто поступает после 9 классов, самый высокий конкурс был на специальность «технология машиностроения» — 1,3 человек на место. Для поступающих после 11-го — на специальности «технология машиностроения» и «двигатели внутреннего сгорания» — 1,1 человек на место.

Тем, кто поступает после 9 классов, экзамены сдавать не нужно. Конкурс на основе среднего балла документа об образовании. Для тех, кто поступает на основе общего среднего образования, — конкурс на основе баллов аттестата.

Название специальности Балл в 2016-м Количество человек на место

«Технология машиностроения» (производственная деятельность) после 9 классов

 5,5 1,3

«Технология машиностроения» (производственная деятельность) после 11 класса

 7,5 1,1

«Двигатели внутреннего сгорания»

 8,1 1,1

На бюджет в Минского радиотехнического колледжа принимают абитуриентов на основе базового и среднего образования. В первом случае конкурс проходит по среднему баллу свидетельства о базовом образовании, во втором — аттестат плюс результаты ЦТ по русскому (белорусскому) языку и математике. Самый высокий конкурс в прошлом году здесь был на специальность «программное обеспечение информационных технологий» — 2,8 человек на место.

Название специальности

(все на основе базового образования)

 Балл в 2016-м Количество человек на место

Программное обеспечение информационных технологий

 9,6 2,8

Программируемые мобильные системы

 9,2 2,7

На дневное на бюджет в Минский финансово-экономический колледж филиал филиал БГЭУ набирают абитуриентов на основе среднего образования. Конкурс идет на основе аттестата, а также результатов ЦТ по русскому (белорусскому) языку и математике. В 2016-м самый высокий конкурс был на специальности «финансы» и «банковское дело» — 2,1 человек на место.

Название специальности Балл в 2016-м Количество человек на место
Банковское дело 18,3 2,1
Финансы 18,2 2,1

В Минский государственный архитектурно-строительный колледж для абитуриентов после 9 классов самый высокий конкурс был на специальность «архитектура» — 1,8 человек на место, а после 11-го — «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов». Интересно, что на некоторые специальности на основе среднего образования, на дневное на платное конкурс получился значительно выше. Например, «промышленное и гражданское строительство» — 2,8 человек на место.

Название специальности

 Балл в 2016-м Количество человек на место

Архитектура (архитектура жилых и общественных зданий) на базе 9 классов

 13,5 1,8

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов на базе 11 классов

 7,9 1,6

Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность) на базе 11 классов

 8,6 (бюдж)/7,7 (пл) 1,4 (бюдж)/2,8 (пл)
 
 
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С 20 июля ссузы начали принимать документы на бюджет. Поступить на некоторые специальности колледжей и техникумов порой также нелегко, как в вузы. TUT.BY полистал...

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