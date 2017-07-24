Витебским школьникам скормили 660 кг конфет с алкоголем

МИНСК, 25 июл – Sputnik. Витебским школьникам в прошлом учебном году скормили порядка 660 килограммов конфет с алкоголем, сообщили во вторник в Комитете государственного контроля Беларуси.



© Sputnik Алексей Куденко Белорусских школьников лишат чипсов и газировки

Контролеры проверили организацию питания школьников в Витебске и Орше и нашли ряд серьезных нарушений со стороны ОАО "Витмил" и ОАО "Орша-Сервис".

Как выяснили в КГК, за два первых месяцев этого года в витебских школах было продано 660 килограммов конфет, сделанных с использованием алкоголя, – на общую сумму в 4800 рублей. Кроме того, тот же "Витмил" реализовал почти 700 килограммов пирожных, изготовленных из просроченного концентрата.

Обнаружили контролеры также нарушения в технологии и составления меню для столовых и буфетов в школах Витебска и Орши.

Некоторым школьникам давали слишком маленькие порции блюд, другим же заметно увеличивали норму хлеба на завтрак или обед – по 30 граммов, что в 1,5 раза больше взрослого меню.

За нарушения 29 сотрудников были привлечены к административной ответственности, еще 26 – к дисциплинарной.

Школьное питание весной критиковал президент Беларуси Александр Лукашенко: он сказал, что детей "кормят помоями". Также весной вскрылась коррупционная схема, связанная с организацией питания и экс-директором Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.