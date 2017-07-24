Голубую криницу решили сделать заповедной зоной

Голубая криница в Славгородском районе сегодня страдает от наплыва туристов. Поэтому ее решили защитить и сделать заповедной, но не закрытой зоной.

Даже в будний день на Голубой кринице под Славгородом многолюдно. Сергей Луговой с супругой и внуками приезжают сюда раз в месяц из Могилева — набирают воду, которая считается целебной.

— Сюда едут люди, у которых проблема с опорно-двигательным аппаратом. Вода из криницы помогает, — говорит могилевчанин Сергей.

За год Голубую криницу посещают, по самым скромным подсчетам, до 50 тысяч паломников. Не останавливает людей даже трудная дорога. Сейчас на Соже строят капитальную переправу. Поток туристов вырастет. Месту нужно обустройство — к властям Славгорода подключились и международные организации. Глобальный экологический фонд выделил 50 тыс. долларов.

— Нужно сделать отдельные зоны, чтобы автостоянки отодвинуть дальше от криницы. Это все будет способствовать тому, что не будет большой нагрузки на криницу, — считает директор Местного фонда развития сельских территорий «Возрождение-Агро» Виталий Варабей.

Около криницы уже есть информационно-туристический центр: здесь можно будет со временем взять напрокат палатки, велосипеды и узнать маршруты. А солнечные батареи обеспечат освещение для комфортного пребывания в любое время суток.

— Наши специалисты будут как охранять, так и развивать инфраструктуру для привлечения в таком плане, чтобы и не навредить природе, но и дать людям посмотреть на богатства нашей территории, — заверил директор Государственного природоохранного учреждения «Голубая криница» Виктор Дробков.

Виктор Дробков еще набирает штат. Созданная организация под его руководством будет отвечать за охрану криницы и порядка 14 тыс. га прилегающих территорий. В скором времени земли получат статус заказника. Вместе с развитием туристической инфраструктуры интерес стали проявлять инвесторы. В окрестных малонаселенных деревнях стали даже покупать участки под строительство.

— Территория получила новое дыхание. Есть интерес со стороны инвесторов, фондов, физических лиц. Мы планируем, что эта территория превратится в туристический комплекс, — говорит заместитель председателя Славгородского райисполкома Светлана Езерская.

План включает и появление у криницы частных агроусадеб для удобства туристов, и сохранение колорита. Многие приезжают сюда за уединением. В перспективе родник может создать новую туристическую точку на карте популярных мест Беларуси.