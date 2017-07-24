В Могилеве троих сотрудников морга обвиняют в обмане более ста человек

В Могилеве троих работников морга обвиняют в обмане более ста человек — родственников умерших. Речь идет о незаконном получении более 5,7 тыс. рублей. Дело рассматривает суд Октябрьского района Могилева.

Согласно предъявленному обвинению, работники РУП «Белсудэкспертобеспечение» Николай Рябцев, Галина Сергеенко и Алеся Швед на протяжении мая-июля 2016 года многократно завышали требования по оплате за свои услуги по подготовке тел покойных к погребению.

Пользуясь тяжелым психологическим состоянием родственников умерших, обвиняемые брали у них деньги без подписания каких-либо договоров. Чеки, если и выдавались, то не имели к данным услугам никакого отношения. В результате оплата могла быть больше, чем установлено прейскурантом, в 5−6 раз. Впоследствии под договорами, которые никто из клиентов не видел, ставились их фальсифицированные подписи.

Следствие насчитало 101 потерпевшего, проходящего по делу работников морга, находящегося при Могилевской больнице № 1 (Лавсановской).

Сегодня суд заслушал показания более десяти потерпевших. Некоторые из них со слезами на глазах вспоминали дни, связанные с похоронами близких людей, особенно когда смерть единственного сына или дочери была трагической и внезапной. Каждый из них рассказывал, как передавал затребованные работниками деньги, не задумываясь об адекватности суммы. Клиентов даже не удивляло, что иногда работники брали с них немного меньше, чем требовали первоначально.

— Нам сказали, что нужно заплатить 1 миллион рублей (неденоминированных). Мы стали возмущаться, почему так дорого, и остановились на 600 тысячах, — рассказала одна из пострадавших, не знавшая, что на самом деле услуга стоила 210 тыс. неденоминированных рублей.

Подсудимые не отрицали своей вины и выражали готовность сразу же вернуть пострадавшим незаконно полученные деньги. Для моментального возмещения ущерба суд делал двухминутные перерывы. Получившие деньги пострадавшие не требовали для обвиняемых в обмане потребителей, а по сути — в наживе на людском горе, строгого наказания. Кто-то считал, что подсудимые своей работой очень помогают людям, кто-то заявлял, что Бог их накажет.

Вместе с тем некоторые из пострадавших выражали уверенность, что на скамье подсудимых находятся «стрелочники», а истинные виновники, создавшие данную систему и руководившие ею, ушли от ответственности.

26 июля суд продолжит рассмотрение дела.