Жители деревни Заказанка ищут управу на соседа, который сдает дом под свадьбы и корпоративы

«С соседом дружи, а забор городи», — остро подмечает народная мудрость. Правда, не всегда спасают и заборы. Пять лет назад брестчанин Евгений Левит купил в Заказанке, что в шести километрах от Бреста, участок под строительство. Сейчас в доме ведутся отделочные работы. При наилучшем раскладе новый год Евгений с женой Ириной и детьми-внуками планировали встретить в новом доме. Но теперь сомневаются — переселятся ли из города сюда вообще. Причина — в шумном соседстве. Два года назад сосед начал сдавать на участке баню компаниям, а в этом году выстроил банкетный зал из бруса, пишет «Вечерний Брест».



Издалека дом Евгения Левита и баня агроусадьбы выглядят как единый архитектурный ансамбль. И только забор разделяет сферы интересов соседей.

Райский уголок

«Надоела суета большого города? Хочется уюта, тишины и единения с природой? Тогда добро пожаловать в агроусадьбу „Заказанка“. Усадьба состоит из одного большого деревянного дома с уникальным микроклиматом натурального дерева», — значится в рекламной записи усадьбы. И тут же — предложение организовать банкет. Банкеты случаются часто.

— Вот уже месяц я снимаю видео этих шумных гулянок за забором. Только так я могу доказать, что это действительно мешает мне жить! — Евгений Левит демонстрирует на своем телефоне видео, снятое на последних выходных. Потом еще одно и еще. Музыка гремит так, что кажется: музыкальный центр стоит где-то рядом, на террасе дома. На самом деле шумная свадьба празднуется в банкетном зале на соседнем участке. И так — почти каждые выходные. Семье Левит «повезло» больше остальных — их участок соседствует с беспокойной агроусадьбой. Но от шума страдают гораздо больше жителей скромной приграничной деревни.



В процессе строительства дома Евгений постарался максимально сохранить зеленые насаждения на участке и вокруг него. Но теперь раздумывает — сможет ли жить в этом доме, когда за забором постоянные свадьбы и корпоративы.

Заказанка правда удивительная. Здесь нет четко очерченных улиц, дома разбросаны по лесу по принципу хуторов, и совсем рядом государственная граница. Дома Левитов и злополучный соседский участок расположены на улице, по иронии судьбы названной Тихой. На приобретенном Евгением участке буйно произрастали сосны и березы. По образованию Евгений — ландшафтный архитектор, поэтому строительство дома стало для него настоящим вызовом. Было интересно — удастся ли сохранить естественную флору этого уголка природы. Удалось. Еще и приумножилось: за границами участка новые владельцы посадили сосны и елки. Выбирая жизнь на земле, Левиты хотели максимально приблизить свое место обитания к натуральной природе. Поэтому фасад дома выходит на самодельный пруд, окруженный хвойными деревьями — соснами, туями, елями. Все сделано своими руками.





А тем временем В польском Ополе один из жителей квартала Грудзице, купивший дом в нескольких десятках метрах от местного костела, написал жалобу на слишком громкий колокольный звон, который раздается дважды в день. Дело дошло до суда, решение которого — звонить в колокола тише. Ксендз вынужден был подчиниться, однако уровень громкости по-прежнему не удовлетворяет придирчивого жильца. Ему удалось доказать, что звон имеет громкость 67 децибел, что на 12 децибел выше дневной нормы. Согласно польским законам, на костел могут наложить штраф в размере 20 злотых за каждые 2 дБ превышения, то есть 24 злотых в день. Об этом сообщает «Радио Зет».

Старикам здесь не место?

С соседом по участку у Евгения поначалу сложились абсолютно нормальные, партнерские, отношения. Узнав, что тот занимается распилом древесины, Евгений Левит не один раз пользовался его услугами. Все балки, прочие деревянные конструкции для дома заказывал у соседа. Пока не началась эта вакханалия. Сначала сосед отстроил баню в двух метрах от забора и сразу же начал ее сдавать.

— Ему-то что — он заселит людей и уезжает, а мы со всем этим живем. Те, кто приезжают отдохнуть, расслабляются как умеют. Кто-то отвешивал сальные шутки в адрес моей жены, кто-то из бани выбегал во двор голышом… Если бы это было только раз, ну два — можно потерпеть. Но каждые выходные! У меня маме 92 года, у нее стоит кардиостимулятор, внуки — школьники. Они приезжают сюда, чтобы отдохнуть. Но получается какой-то слишком шумный отдых, у стариков прыгает давление. Специально, чтобы было меньше шума, я поставил роллеты в проеме, который ведет на сторону соседей. Но это не спасает, даже с другой стороны дома мы слышим этих «верок сердючек». Праздники — это очень хорошо, но, поверьте, трудно жить в одном сплошном празднике.

Евгений с Ириной пока не въехали в новый дом, но уже понимают, что при таком соседстве жизни им не будет. Окна спальни выходят прямо на сторону сдаваемой в аренду бани. Значит, о спокойном сне можно забыть. Во вторую спальню супруги думают перевезти кого-то из своих родителей. Но и старикам в таких условиях не место.



Фото: Вечерний Брест

Война в отсутствие ссоры

Попытки поговорить с соседями успехом не увенчались. Сначала Евгению было сказано, что тот хочет уничтожить чужой бизнес, а после общение прекратилось вовсе. Несколько раз Левиты и другие соседи вызывали участкового инспектора милиции, обращались в сельсовет. Но проблема осталась.

— Если бы это была классическая агроусадьба, пропагандирующая традиционную белорусскую культуру, — я бы слова не сказал, — поясняет Евгений. — Еще б и поддерживал начинание: у меня есть квадроцикл, и я б с радостью катал на нем постояльцев по лесу. Одному скучно, обычно внуков жду. Но это не тот случай — данная усадьба сдается преимущественно под шумные пьяные вечеринки. С этим я не могу согласиться.

Евгений с соседями написали обращение в райисполком, но исчерпывающего ответа не получили: «Руководством райисполкома проведена разъяснительная беседа с хозяйкой агроусадьбы в части соблюдения правил (пользования жилыми помещениями. — Авт.)». В случае нарушения правопорядка рекомендуем обращаться в органы внутренних дел". При этом жителей Заказанки обнадежили, что сейчас разрабатывается законопроект, который будет регулировать перечень услуг, оказываемых субъектами агротуризма. Впрочем, в ближайшие после получения официального ответа в выходные шумная свадьба в агроусадьбе повторилась.

Владелица агроусадьбы Марина Омельчук с доводами соседа категорически не согласна, полагая, что соседу не нравится их бизнес:

— Мы не знаем, как с ними (соседями) бороться. Да, у нас бывают гости, да, многие из них шумят. Но не настолько, чтобы мешать тем, кто еще даже не живет по соседству. Этот участок мы получили как нуждающиеся, у нас трое детей. И я не понимаю, почему люди, покупая участок, не узнали заранее, что будет у них по соседству. На нас не составлено ни одного протокола. Приезжал участковый, но это было в светлое время суток. Мы всегда настраиваем гостей на то, чтобы без пятнадцати одиннадцать они прекращали шум. Но кто может запретить шуметь днем? В банкетном зале колонка всегда направлена внутрь помещения, чтобы не было сильно шумно. Мы развиваем агроэкотуризм — можем предложить блюда национальной кухни, для детей у нас есть услуга аниматоров. Мы очень стараемся, нам ничего не дается просто так, и не понимаем, почему к нам такое отношение. Я думаю, это банальная зависть. Люди боятся, что мы станем богаче их. Нигде и никогда у нас не было конфликтов с соседями, а здесь не пойми что. Но бизнес мы не закроем, об этом не может быть и речи.

Евгений Левит понимает, что наладить отношения с владельцами усадьбы не получится, но его собственное спокойствие дороже хрупкого мира с соседями. Он строил дом для того, чтобы встретить в нем тихую старость, и совсем не планировал быть незваным гостем на чужих свадьбах.

Осенью 2016 года в Совет министров поступил проект изменений в Указ № 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь», в котором указывалось, что никаких свадеб и корпоративов на усадьбах быть не должно, а количество гостей ограничивалось 20 человеками. Тем, кто не вписывался в заданные рамки, предлагалось зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Однако эти изменения так и не вступили в силу. Как и запись о том, что владельцы усадеб за каждую свадьбу должны были платить дополнительный налог. В результате, уплачивая в бюджет одну базовую величину в год, можно на законных основаниях закатывать банкеты, свадьбы, новогодние корпоративы.