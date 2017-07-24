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Расстрельный приговор риелторам: решение суда пока не обжаловано
25.07.2017 15:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл – Sputnik. Приговор Могилевского областного о применении исключительной меры наказания к двум "черным риелторам" пока не обжалован, сообщил Sputnik во вторник источник, знакомый с ходом расследования данного уголовного дела.
В пятницу 21 июля Коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда
"Пока нет информации о том, что приговор обжалован в апелляционном порядке. Но еще есть время – на обжалование дается 10 дней", – сообщил Sputnik источник.
По его словам, сторона обвинения вряд ли будет подавать протест на приговор. В данной связи собеседник Sputnik напомнил, что государственный обвинитель Юрий Шерснев, сразу же после оглашения приговора заявил журналистам, что гособвинение удовлетворено приговором в части назначенного наказания.
Вместе с тем эксперт считает, что сторона защиты будет обжаловать приговор. "Смертные приговоры всегда обжалуют. Даже если обвиняемый сам не пишет жалобу. Ее пишет адвокат. За этими процессами следят правозащитники, они имеют резонанс в обществе, поэтому можно практически со 100-процентной уверенностью говорить, что приговор обжалуют", – сказал собеседник агентства.
По его словам, если жалоба поступит, то ее будет в апелляционном порядке рассматривать суд высшей инстанции – в данном случае Верховный суд.
Он также считает, что в деле черных риелторов, которое также назвали делом о конвейере смерти, могут быть новые жертвы.
"Практика показывает, что в ходе расследования в апелляционном порядке иногда вскрываются новые факты конкретного уголовного дела", – сказал эксперт.
Как ранее сообщал Sputnik, Совет Европы уже
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Эксперт не исключает, что в деле черных риелторов, которое также назвали делом о конвейере смерти, могут быть новые жертвы.
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