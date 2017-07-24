|
МИД: в аварии под Киевом пострадали 8 белорусов
25.07.2017 16:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Восемь граждан Беларуси пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области, сообщили Sputnik в министерстве иностранных дел Беларуси.
Авария произошла рано утром 25 июля на 61-м километре автотрассы Киев —Одесса.
"Посольство Беларуси в Украине поддерживает контакт с лечебными учреждениями, где находятся восемь белорусов, пострадавших в ДТП на трассе Киев — Умань — Одесса", — говорится в сообщении МИД.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии