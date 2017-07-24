В Минске в лесу во время закладки особо опасных психотропов задержали молодых людей 20 и 25 лет. Они успели закопать 60 тайников с экстази. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома .



Фото с сайта guvd.gov.by

Молодых людей задержали в момент, когда они закапывали под деревом одну из закладок с психотропом. Выяснилось, что парни успели сделать в лесу 60 тайников-закладок. Всего у задержанных обнаружили и изъяли 50 граммов особо опасного психотропа «экстази» и 140 марок ЛСД. Сотрудникам наркоконтроля они сказали о том, что пришли в лес за грибами.

Задержанным парням 20 и 25 лет, оба безработные, подрабатывали «закладчиками» в одном из интернет-магазинов. Сейчас на них возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Им грозит до 15 лет лишения свободы.



Фото с сайта guvd.gov.by