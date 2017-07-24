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Стройка десятилетия. Новые станции третьей линии метро с высоты
25.07.2017 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Строительство третьей ветки столичного метро по праву можно назвать стройкой десятилетия. Четыре новых должны открыться
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Строительство третьей ветки столичного метро по праву можно назвать стройкой десятилетия. Четыре новых должны открыться в первой половине 2019-го года. Две из них...
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