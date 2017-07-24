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Упавший в обморок при Лукашенко глава Госпогранслужбы подал в отставку

25.07.2017 16:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко, упавший в обморок в ходе официального мероприятия с участием президента Беларуси Александра Лукашенко и его украинского коллеги Петра Порошенко, уходит в отставку.

Назаренко потерял сознание 21 июля в ходе официального мероприятия с участием Лукашенко и Порошенко — за несколько дней до этого он жаловался на плохое состояние здоровья, а врачи предупреждали о возможном гипертоническом кризе.

По информации украинского издания "Гордон", во вторник Назаренко решил уйти в отставку по состоянию здоровья, а вечером во вторник или в среду президент Украины объявит, кто будет исполнять обязанности главы Погранслужбы.

После инцидента 21 июля чиновник попал в больницу, где он находился в том числе и в реанимации.

Руководил Погранслужбой Украины Виктор Назаренко с 2014 года, до этого он также работал в органах пограничных служб.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным украинских СМИ, руководитель Погранслужбы страны подал заявление по состоянию здоровья.

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