Сладости с алкоголем, хлеб вместо котлет. КГК выявил нарушения в питании школьников

Комитет Госконтроля области установил факты ненормированного питания и использования просроченных продуктов в некоторых школах в Витебске и Орше. Информацию об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверки предприятий «Витмил» и «Орша-Сервис» проходили в марте-июне.

Выяснилось, что в 2016 году и I квартале 2017-го учащиеся недополучали некоторые продукты. Самый низкий уровень «Витмил» обеспечил по творогу (54%), сокам (65%), сметане (71%), молоку и молочным продуктам (74%), яйцам и овощам (75%); «Орша-Сервис» — по кондитерским изделиям (48%), сметане (58%), творогу (60%), сыру (72%).

В меню школьников эти предприятия неоднократно включали одни и те же блюда в течение нескольких дней подряд. Дети чаще, чем положено, ели пищу с использованием вареных колбас и сосисок. В буфетах ежедневно продавали пиццы, смаженки, сосиски в тесте, лепешки и т.п. (а делать это можно не более 2 раз в неделю).

Не соответствовали рекомендуемым нормам и фактические объемы (масса) блюд. Например, в столовой гимназии № 1 в Орше в мае ни разу не выдавали молоко и кисломолочные напитки.

Учащимся уменьшали нормы выхода котлет, биточков, шницелей, каш. При этом выдавали большие порции хлеба — в 1,5 раза больше, чем нужно взрослому.

«Витмил» продавал школьникам в Витебске кондитерские изделия, изготовленные с использованием алкогольных напитков. Так, в марте этого года их реализовали 660 кг на сумму 4,8 тысячи рублей. Это же предприятие продавало пирожные из сырья с истекшим сроком годности. При изготовлении сладостей в их состав включали не все ингредиенты. Всего за год такой продукции реализовали на сумму 87,2 тысячи рублей.

Школьники недоедали такую пищу, и на пищеблоки возвращали котлеты, каши, хлеб, фрукты.

Проверяющие увидели, что некоторые школьные столовые имеют высокую степень износа оборудования, здесь не хватает некоторой техники. Так, в 7 объектах ОАО «Орша-Сервис» выявили факты нарушения санитарных норм и правил, использования загрязненного и подверженного коррозией оборудования и инвентаря, посуды со сколами и трещинами, хранения продукции с нарушением температурных условий, отсутствия информации о сроках годности. Аналогичные нарушения правил установили и при проверке пяти школьных столовых ОАО «Витмил».

По результатам проверок 29 работников и субъекты хозяйствования, виновные в допущенных нарушениях, привлекли к административной ответственности, 26 человек — к дисциплинарной. Результаты проверки рассмотрели на совещании в Оршанском райисполкоме.