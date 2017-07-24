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В Дрогичинском районе пенсионеры попали в больницу отведав "шампиньонов" со своего участка
25.07.2017 16:36 — Новости Общества | Tut.by
В июле пять человек попали в больницу после употребления в пищу грибов, сообщили TUT.BY в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Случаи отравления зафиксированы в Барановичах, а также в Дрогичинском и Кобринском районах. Все пострадавшие сейчас находятся в больницах с предварительными диагнозами «отравление грибами». Возрастную структуру пострадавших составляют люди в возрасте от 58 до 77 лет.
«Опасение вызывает тот факт, что зачастую населением собираются грибы совсем неизвестные и употребляются в пищу», — отметили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, например, в Дрогичинском районе двое пенсионеров 73-х и 68-и лет во дворе дома нашли неизвестные грибы, которые внешне были похожи на шампиньоны. Пожилые люди их приготовили и съели. Через несколько дней самолечения они обратились к медикам и пострадавших госпитализировали.
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Пожилые люди их приготовили и съели. Через несколько дней самолечения они обратились к медикам и пострадавших госпитализировали.
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