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Бывший дружинник из Барановичей осужден за взятки

25.07.2017 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Сегодня Брестский областной суд оставил в силе приговор в отношении С., который брал со знакомых деньги якобы для решения вопросов в Госавтоинспекции, пишет «СБ — Беларусь сегодня».

Мужчина с 2012 года был дружинником в ОГАИ Барановичского ГОВД и, как заверял знакомых, лично знал начальника городской Госавтоинспекции, его заместителей и других сотрудников.

С 5 человек (они проходили не как потерпевшие, а как свидетели) С. взял в свой карман 1700 долларов. Один превысил скорость и не хотел, чтобы его лишали водительских прав. Несмотря на то, что за нарушение предполагался только штраф, С. запросил 700 долларов — якобы на взятку для начальника ГАИ. Второму «помог» в сдаче экзамена в МРЭО ГАИ, третьему — в получении страховки… Деньги дружинник тратил на еду и ремонт автомобиля.

С приговором суда первой инстанции С. не согласился, приговор обжаловал. Брестский областной суд оставил решение суда г. Барановичи и Барановичского района в силе.

 
 
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Мужчина заверял знакомых, лично знал начальника городской Госавтоинспекции.

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