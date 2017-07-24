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Из Дели в Париж через Беларусь. Гродненские пограничники задержали очередных незаконных мигрантов

25.07.2017 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Троих нелегалов из Индии и организаторов канала незаконной миграции задержали белорусские пограничники в Гродненском районе 20 июля. Ночью военнослужащие одной из застава были подняты по тревоге — сработал сигнал сигнализационного комплекса. На контрольно-следовой полосе пограничники увидели следы в направлении границы, сообщается на сайте Госпогранкомитета.


В результате поисков совместно с польскими пограничниками обнаружены трое нарушителей. Все они были задержаны и являются гражданами Индии. Так они пытались через Польшу попасть во Францию.

Незаконные мигранты по групповой туристической визе прилетели в белорусскую столицу авиарейсом из Дели. Далее, воспользовавшись услугами частного перевозчика, направились в сторону белорусско-польской границы.

Среди задержанных — и организаторы, пытавшиеся наладить нелегальный канал доставки мигрантов из Индии в страны Евросоюза в обход установленных пунктов пропуска.

Сейчас задержанные иностранцы находятся в изоляторе временного содержания Гродненской погрангруппы. За незаконное пересечение государственной границы и нарушение пограничного режима нарушителям грозит внушительный штраф (до 100 базовых величин) и депортация из страны с запретом въезда в Беларусь на срок до пяти лет.


25 июля по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Это уже вторая попытка организации канала незаконной миграции граждан Индии, пресеченная белорусскими пограничниками в 2017 году. Так, за это время были задержаны четыре человека, которые пытались наладить незаконный бизнес по переправке мигрантов за границу.

 
 
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Троих нелегалов из Индии и организаторов канала незаконной миграции задержали белорусские пограничники в Гродненском районе 20 июля.

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