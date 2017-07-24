ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд в Минске вынес приговор охраннику торгового центра, которого обвиняли в избиении подростка

25.07.2017 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд Заводского района Минска вынес приговор охраннику ТЦ «Момо», у которого в лифте торгового центра возник конфликт с подростком. В итоге 14-летний парень получил травму челюсти, у него была была сломана скуловая кость.

В апреле в редакцию TUT.BY обратилась минчанка Виктория Макаренко. Она рассказала, что 31 марта, после посещения ТЦ «Момо» ее сын-подросток Антон оказался в больнице. У парня был перелом скуловой кости, травма челюсти, его пришлось оперировать. Травмировал, по словам мамы, подростка охранник ТЦ «Момо». Родители решили не оставлять это дело и написали заявление в милицию. Позже на охранника было заведено уголовное дело. Во вторник суд Заводского района Минска расставил в этом деле все точки над «і». Мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (обвинение по ч.1 ст. 149 УК), рассказали TUT.BY в суде.


Эпикриз Антона. Фото в редакцию прислала Виктория Макаренко.

Родные Антона с приговором не согласны и считают его очень мягким. Однако обжаловать его не будут. Пусть, говорят, это останется на совести сотрудников охраны.

— Сотрудники охраны несколько часов не показывали Антона врачам, полагаю, думали, как скрыть инцидент, — говорит Виктория. — Милицию, скорую тоже не вызывали, мне не звонили. Ребенка прооперировали, после чего он две недели провел в больнице.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Заводского района Минска вынес приговор охраннику ТЦ "Момо", у которого в лифте торгового центра возник конфликт с подростком. В итоге 14-летний парень получил...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте открылся обновленный фонтан напротив гостиницы "Интурист"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика