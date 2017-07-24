Суд в Минске вынес приговор охраннику торгового центра, которого обвиняли в избиении подростка

Суд Заводского района Минска вынес приговор охраннику ТЦ «Момо», у которого в лифте торгового центра возник конфликт с подростком . В итоге 14-летний парень получил травму челюсти, у него была была сломана скуловая кость.

В апреле в редакцию TUT.BY обратилась минчанка Виктория Макаренко. Она рассказала, что 31 марта, после посещения ТЦ «Момо» ее сын-подросток Антон оказался в больнице. У парня был перелом скуловой кости, травма челюсти, его пришлось оперировать. Травмировал, по словам мамы, подростка охранник ТЦ «Момо». Родители решили не оставлять это дело и написали заявление в милицию. Позже на охранника было заведено уголовное дело. Во вторник суд Заводского района Минска расставил в этом деле все точки над «і». Мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (обвинение по ч.1 ст. 149 УК), рассказали TUT.BY в суде.



Эпикриз Антона. Фото в редакцию прислала Виктория Макаренко.

Родные Антона с приговором не согласны и считают его очень мягким. Однако обжаловать его не будут. Пусть, говорят, это останется на совести сотрудников охраны.

— Сотрудники охраны несколько часов не показывали Антона врачам, полагаю, думали, как скрыть инцидент, — говорит Виктория. — Милицию, скорую тоже не вызывали, мне не звонили. Ребенка прооперировали, после чего он две недели провел в больнице.