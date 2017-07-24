Количество пострадавших от столичной турфирмы может достичь 300 человек

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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Сумма ущерба туристов, пострадавших от ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», выросла с Br158 тыс. до Br236 тыс., сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская. Увеличилось и число потерпевших — с 70 до 80 человек. С заявлениями в милицию обратились уже три юридических лица. В милиции не исключают, что количество заявителей будет расти. Речь может идти о 150 потерпевших, если брать в расчет только тех, кто заключал с турфирмой договоры. Общее же их число может достигать 300 человек. Правоохранители продолжают проверку. В Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8(017) 239−64−73, 8(017) 226−21−05, 8(029) 562−76−93 могут обращаться те, кто заключал договор об оказании туруслуг с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» и располагает информацией, представляющей интерес. Как сообщалось, на минувшей неделе клиентам «Калипсо Тур» начали возвращать деньги за сорванные поездки, однако о массовых выплатах речь не шла. Обращения от туристов начали поступать в Октябрьское РУВД столицы в начале июля. Клиенты турфирмы сообщили, что им оказываются некачественные услуги при поездках в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и на Кипр, были зафиксированы случаи неоказания подобных услуг.-0-Читать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Сумма ущерба туристов, пострадавших от ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.», выросла до 236 тыс. рублей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Октябрьского РУВД Минска Эвелину Марковскую.

Увеличилось и число потерпевших — с 70 до 80 человек. С заявлениями в милицию обратились уже три юридических лица.

В милиции не исключают, что количество заявителей будет расти. Речь может идти о 150 потерпевших, если брать в расчет только тех, кто заключал с турфирмой договоры. Общее же их число может достигать 300 человек. Правоохранители продолжают проверку.

На прошлой неделе клиентам «Калипсо Тур» начали возвращать деньги за сорванные поездки, однако о массовых выплатах речь не шла.

Напомним, в начале июля в милицию обратились люди и рассказали о том, что ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» продали им путевки за границу, но туры не состоялись. В частности, речь шла о поездках в Испанию, Грецию, Египет, Турцию, Чехию, Болгарию и Кипр.

В Октябрьское РУВД Минска по телефонам 8(017) 239−64−73, 8(017) 226−21−05, 8(029) 562−76−93 могут позвонить те, кто заключал договор об оказании туруслуг с ООО «Калипсо Тур» и ИП «Борздый Е.Г.» и располагает информацией, представляющей интерес.