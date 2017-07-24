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Чем запомнился этот вторник. Главные новости Беларуси в аудиоформате
25.07.2017 19:02 — Новости Общества | Tut.by
Пользователи Белорусского портала TUT.BY теперь могут не только читать, но и слушать новости. Каждый будний день вечером о главных событиях можно узнать из аудиовыпуска в подкастах iTunes и подкаст-приложениях для Android.
В подкастах можно будет услышать не только о самых важных событиях в Беларуси за день, но и найти свежий выпуск программы «
Короткая инструкция о том, как установить приложение для прослушивания подкастов для Android:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости TUT.BY стали еще ближе к пользователям мобильных приложений. Каждый будний день вечером о главных событиях можно узнать из аудиовыпуска в подкаст-сервисах...
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