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Стихия в городе, будущее тракторов, планы Милинкевича и конец Чарли Гарда - все за вчера
26.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Ох, погода, что ты делаешь, прекрати! Вчера на Брестскую и Минскую области обрушились грозы и ливни —
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Доброе утро! Ох, погода, что ты делаешь, прекрати! Вчера на Брестскую и Минскую области обрушились грозы и ливни - посмотрите, как затопило все!
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