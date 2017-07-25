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Стихия в городе, будущее тракторов, планы Милинкевича и конец Чарли Гарда - все за вчера

26.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Ох, погода, что ты делаешь, прекрати! Вчера на Брестскую и Минскую области обрушились грозы и ливни — посмотрите, как затопило все! Деревню Гадюкино смыло.


ВАЖНОЕ

У президента обсудили тракторостроение. Главный вопрос был: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов. И вот что думает по этому поводу Александр Лукашенко.

В белорусских вузах на дневном остались вакантны 7 бесплатных мест. Еще 16 пустуют на заочке. Если вам интересно — рассказываем, что нужно сделать, чтобы участвовать в конкурсе допнабора на бюджет. А вот здесь можно узнать, с какими баллами в этом году поступают в техникумы.

Продолжаем следить за процессом по делу топ-менеджеров Беларусбанка. Вчера выясняли, действительно ли обвиняемые лоббировали интересы поставщиков определенного оборудования.

Борисовский БАТЭ вчера боролся в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов — играли в Праге с местной «Славией». Но увы. Через неделю ответный матч в Борисове: поддержим наших?

Новости следующего Евровидения: международный песенный конкурс в 2018-м пройдет в Лиссабоне. И вот когда.

ПОПУЛЯРНОЕ

Кому в Беларуси жить хорошо? Наша с вами средняя зарплата растет уже четвертый месяц подряд — и в июне она увеличилась аж до 820 рублей. Прикинули, у каких специалистов больше всего выросли средние заработки, а у каких — упали.

В Сети очень много объявлений о продаже квартир в ЖК «Маяк Минска». Мы заинтересовались: люди строили жилье по 1,5−2 тысячи долларов за квадратный метр, зачем же продавать сейчас, на падающем рынке? А вот и мотивы продавцов.

История, за которой следил весь мир, похоже, подходит к концу: родители смертельно больного 11-месячного британца Чарли Гарда отозвали просьбу о направлении его на экспериментальное лечение в США. Это значит, всё.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вчера исполнилось 70 лет одному из самых известных оппозиционных политиков современной Беларуси — Александру Милинкевичу. Юбиляр говорит, что не чувствует возраста, потому что считает самым главным «желание делать новые вещи, которые сами тебя обновляют». И, кстати, полон идей и планов.

Стало известно, за что посадили одного из авторов «Регнума». Вот здесь вы узнаете, например, что такое публикации «особого вида воздействующего дискурса, считающегося не столько областью убеждения, сколько областью внушения и манипуляций».

А вот невероятно мотивирующая история о том, как белоруска, которая еще год назад не умела плавать, переплыла пролив Босфор. Говорит, после заплыва эмоций практически не было: «Не было радости. Какая-то пустота. И лишь к вечеру я стала осознавать, что я была там, среди двух тысяч человек, и своими руками и ногами догребла из Азии в Европу». Надя, мы гордимся тобой!


На днях был опубликован сравнительный анализ эмоциональности разных народов. Охват впечатляющий: 142 страны, тысячи респондентов, и результаты оказались тоже впечатляющими, особенно для нас, белорусов. Мы оказались на последнем месте. Вот здесь наш автор Юлия Чернявская рассуждает, почему.

И напоследок — немного красоты и гордости за родной край: вот показываем вам белорусское Полесье (просто потрясающие фото!), а здесь можно посмотреть имиджевый таймлапс-ролик, посвященный одному из самых древних белорусских городов — Заславлю.


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Кстати, погода снова шепчет: сегодня в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности — ожидаются грозы и сильный ветер. Берегите себя!

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Теги: Новости, Новости Беларуси
 
 
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Доброе утро! Ох, погода, что ты делаешь, прекрати! Вчера на Брестскую и Минскую области обрушились грозы и ливни - посмотрите, как затопило все!

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