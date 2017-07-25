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Непогода в Беларуси привела к остановкам движения транспорта, поваленным деревьям и подтоплениям

26.07.2017 08:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Ливни, сильный ветер и грозы, которые весь вечер и ночь хозяйничали в Минске и Бресте, а также областях, привели к подтоплениям, падениям деревьев, остановкам движения общественного транспорта, сообщили в МЧС.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным спасателей, порывы ветра достигали 16 м/с. В двух населенных пунктах Барановичского и Клецкого районов повреждены кровли 2 жилых домов и
6 сельскохозяйственных зданий.

Сильный ветер повалил 15 деревьев в Брестской области и 2 в Минске, в одном из случаев деверо упало на автомобиль.

Ливни привели к подтоплениям 26 жилых домов, 19 частных подворий и 3 административных здания в трех районах Брестской области, шести районах Минской области и в столице.

В Минске подтоплеными оказались 14 участков дорог, из-за непогоды останаливался транспор: от 25 минут до 3 часов стояли 37 троллейбусных и 22 автобусных маршрута.

Работники МЧС из зон подтоплений извлекли 8 легковых автомобилей.

По данным синоптиков, в периоды с 15.34 до 20.08 в районе метеостанции Ганцевичи Брестской области выпало 51,6 мм осадков, с 21.00 до 01.30 в районе метеостанции Минск выпало 52,1 мм осадков.

В МЧС сообщили, что пострадавших из-за непогоды нет. Работники МЧС и других организаций распиливали упавшие деревья и откачивали воду. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 283 населенных пунктов, 54 сельскохозяйственных зданий и 1150 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06.00 26 июля остаются без электроснабжения 37 населенных пунктов, 4 сельскохозяйственных здания и 234 трансформаторные подстанции в Брестской и Минской областях.

Фото и видео. На Брестскую и Минскую области обрушились грозы и ливни

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ливни привели к подтоплениям 26 жилых домов, 19 частных подворий и 3 административных здания в трех районах Брестской области, шести районах Минской области и в...

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