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Вдова легендарного Фрэнка Синатры умерла в США

26.07.2017 08:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Вдова знаменитого американского певца Фрэнка Синатры Барбара Синатра (девичья фамилия Блейкели) скончалась в США на 91-м году жизни, сообщает TMZ.

Барбара умерла в своем доме в Калифорнии в окружении семьи и друзей. Родственники отмечают, что она ушла из жизни "в результате естественных причин".

Барбара Синатра родилась 10 марта 1927 года в городе Босуорт (штат Миссури). Замуж за легендарного музыканта она вышла в 1976 году. С ней певец прожил до конца своей жизни — Фрэнк умер в 1998 году.

Она стала четвертой женой Синатры: первой его супругой была подруга детства — Барбато Нэнси, затем актриса Аве Гарднер, после Миа Фэрроу (также актриса).

Барбара основала центр поддержки детей, которые подверглись физическому, сексуальному или психологическому насилию, в 1986 году в Калифорнии. Она помогла более 20 тысячам детей. 

В прошлом году в США скончался сын Синатры от первого брака Фрэнк Синатра-младший. Он умер от остановки сердца накануне выступления во Флориде. Ему было 73 года. 

 
Теги: Минск
 
 
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Барбара была последней любовью музыканта, они прожили вместе более 20 лет – вплоть до смерти Синатры.

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