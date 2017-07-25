Вдова легендарного Фрэнка Синатры умерла в США

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Вдова знаменитого американского певца Фрэнка Синатры Барбара Синатра (девичья фамилия Блейкели) скончалась в США на 91-м году жизни, сообщает TMZ.

Барбара умерла в своем доме в Калифорнии в окружении семьи и друзей. Родственники отмечают, что она ушла из жизни "в результате естественных причин".

Frank Sinatra's Wife, Barbara Sinatra, Dead at 90 https://t.co/qE3EjEmk5q — TMZ (@TMZ) 25 июля 2017 г.

Барбара Синатра родилась 10 марта 1927 года в городе Босуорт (штат Миссури). Замуж за легендарного музыканта она вышла в 1976 году. С ней певец прожил до конца своей жизни — Фрэнк умер в 1998 году.

Она стала четвертой женой Синатры: первой его супругой была подруга детства — Барбато Нэнси, затем актриса Аве Гарднер, после Миа Фэрроу (также актриса).

Барбара основала центр поддержки детей, которые подверглись физическому, сексуальному или психологическому насилию, в 1986 году в Калифорнии. Она помогла более 20 тысячам детей.

В прошлом году в США скончался сын Синатры от первого брака Фрэнк Синатра-младший. Он умер от остановки сердца накануне выступления во Флориде. Ему было 73 года.