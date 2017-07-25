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Дети, пожарные и машины. В Гродно спасатели отметили свой профессиональный праздник

26.07.2017 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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День пожарной службы Беларуси, который празднуется 25 июля, в Гродно традиционно отметили парадом боевых машин, присягой и демонстрацией мастерства огнеборцев. А еще в этом году спасатели соревновались в кроссфите: состязания были жаркие и напряженные.


Основные мероприятия прошли на площади Ленина и в парке Жилибера, где после торжественной части выступал духовой оркестр. Настоящими фанатами пожарных машин были, конечно дети, которые буквально оккупировали технику. Для маленьких посетителей праздника здесь было настоящее раздолье — спасатели с удовольствием рассказывали об особенностях своих автомобилей, демонстрировали свою экипировку и даже разрешали ее примерить. Чем и пользовались дети и взрослые.


Спасатели рассказывали о своей службе и боевых буднях, а еще показывали свое профессиональное мастерство. Например, при помощи специального инструмента «спасали» зажатого в машине человека и, конечно, тушили «пожар».

А еще, и это было новое в традиционном проведении праздника, соревновались в кроссфите, ловко преодолевая препятствия в полном обмундировании.















Для своих тренировок и на соревнованиях пожарные используют, кроме прочего, специальное снаряжение: «рукава» трубопровода, канистры и ящики. Лучшие спортсмены-пожарные были награждены ценными призами.

Выставка техники и соревнования продлились до позднего вечера.

 
Теги: Гродно
 
 
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День пожарной службы Беларуси, который празднуется 25 июля, в Гродно традиционно отметили парадом боевых машин, присягой и демонстрацией мастерства огнеборцев.

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