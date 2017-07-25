Фонд «Витебскоблимущество» 1 августа продает с аукциона теплоход «Браславские озера» с начальной ценой почти 69 тысяч рублей.

Судно построили на Херсонском судостроительном заводе в 1951 году. Оно рассчитано на перевозку 14 пассажиров, портом приписки является Браслав. Теплоход выставляют на торги без условий. Продавец — государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера».

В администрации Нацпарка пояснили, что судно приобрели в 2008 году в Гомеле, где его использовали для речных прогулок по Сожу. Последние три года теплоход фактически стоит на приколе, требует ремонта и проведения диагностики систем и механизмов.

По данным фонда «Витебскоблимущество», в январе-июне 2017 года было назначено 240 аукционов по продаже 120 объектов недвижимости, в том числе 3 аукциона объявлены на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Проданы 32 объекта недвижимости на сумму 284 тысячи рублей, в том числе 20 зданий и сооружений на торгах с начальной ценой в одну базовую величину (равна 23 рублям).