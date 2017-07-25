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Нацпарк "Браславские озера" продает теплоход

26.07.2017 08:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Фонд «Витебскоблимущество» 1 августа продает с аукциона теплоход «Браславские озера» с начальной ценой почти 69 тысяч рублей.

Судно построили на Херсонском судостроительном заводе в 1951 году. Оно рассчитано на перевозку 14 пассажиров, портом приписки является Браслав. Теплоход выставляют на торги без условий. Продавец — государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские озера».

В администрации Нацпарка пояснили, что судно приобрели в 2008 году в Гомеле, где его использовали для речных прогулок по Сожу. Последние три года теплоход фактически стоит на приколе, требует ремонта и проведения диагностики систем и механизмов.

По данным фонда «Витебскоблимущество», в январе-июне 2017 года было назначено 240 аукционов по продаже 120 объектов недвижимости, в том числе 3 аукциона объявлены на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Проданы 32 объекта недвижимости на сумму 284 тысячи рублей, в том числе 20 зданий и сооружений на торгах с начальной ценой в одну базовую величину (равна 23 рублям).

 
Теги: Гомель
 
 
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Последние три года теплоход фактически стоит на приколе, требует ремонта и проведения диагностики систем и механизмов.

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