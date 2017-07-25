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В Витебске спасатели устроили шоу в свой праздник

26.07.2017 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске 25 июля прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню пожарной службы.


Вечером в пойме реки Витьба спасатели провели соревнование по пляжному футболу между действующими работниками и ветеранами службы. Здесь же находилась детская интерактивная площадка. По традиции сотрудники МЧС устроили в свой профессиональный праздник показательные выступления, а также концерт.

Днем состоялось официальное торжество — возле музея Миная Шмырева 50 новобранцев подразделений МЧС региона приняли присягу. Такие церемонии обычно происходят два раза в год — 19 января и 25 июля, в День спасателя и День пожарной службы. Но в этом году зимой был небольшой набор, поэтому те, кого приняли на службу, присягали вместе с летним пополнением.














 
Теги: Витебск
 
 
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По традиции сотрудники МЧС устроили в свой профессиональный праздник показательные выступления, а также концерт.

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