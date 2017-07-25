Первая площадка с подземными мусорными контейнерами появилась в Пинске

Четыре заглубленных контейнера появились во дворе девятиэтажки, построенной рядом с бывшим ДК «Трикотажник», пишет «Медиа-Полесье».



Фото: Медиа-Полесье

Современные технологии заглубленного накопления и временного хранения мусора добралась и до столицы Полесья. При таком способе обустройства площадки для сбора мусора две третьи контейнера находится под землей, где поддерживается постоянная температура, поэтому его содержимое не замерзает зимой и не гниет летом.





Вертикальный бак объемом 5 кубометров замещает до 5 обычных металлических контейнеров для сбора мусора. В данном случае выбраны заглубленные контейнеры «Мусконт» производства могилевской компании УПТК Энергетик. Особенность этих контейнеров в том, что вместо бака в них используется специальный пластиковый мешок. В прайс-листе компании один «Мусконт» объемом в 5 кубометров стоит 2820 рублей.





Для опорожнения этих контейнеров необходим специальный мусоровоз с крановым манипулятором.