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Первая площадка с подземными мусорными контейнерами появилась в Пинске
26.07.2017 08:48 — Новости Общества | Tut.by
Четыре заглубленных контейнера появились во дворе девятиэтажки, построенной рядом с бывшим ДК «Трикотажник»,
Современные технологии заглубленного накопления и временного хранения мусора добралась и до столицы Полесья. При таком способе обустройства площадки для сбора мусора две третьи контейнера находится под землей, где поддерживается постоянная температура, поэтому его содержимое не замерзает зимой и не гниет летом.
Вертикальный бак объемом 5 кубометров замещает до 5 обычных металлических контейнеров для сбора мусора. В данном случае выбраны заглубленные контейнеры «Мусконт» производства могилевской компании УПТК Энергетик. Особенность этих контейнеров в том, что вместо бака в них используется специальный пластиковый мешок. В прайс-листе компании один «Мусконт» объемом в 5 кубометров стоит 2820 рублей.
Для опорожнения этих контейнеров необходим специальный мусоровоз с крановым манипулятором.
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При таком способе обустройства площадки для сбора мусора две третьи контейнера находится под землей.
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