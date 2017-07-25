В Могилевской области в автобусном парке появилось 36 транспортных средств на 4,6 тысячи рублей

В Могилевской области обновляют автобусный парк. За первое полугодие на баланс филиалов ОАО «Могилевоблавтотранс» передано 36 автобусов на сумму 4,6 тыс. рублей, сообщили в отделе транспорта и коммуникаций комитета по архитектуре и строительству облисполкома.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новые машины вышли на маршруты в 13 населенных пунктах. Так, пять Volkswagen Crafter и три «МАЗа» поступили в распоряжение Могилева, Бобруйска — 3 и 4 машины соответственно. В Осиповичи уехали три автобуса. По две единицы направили в Кричев, Костюковичи, Глуск, Горки. По одному «МАЗу» выделили Мстиславлю, Кличеву, Шклову, Быхову, Белыничам, Климовичам, Чаусам, Краснополью, Дрибину и Славгороду.

До конца года планируют купить еще 20 автобусов и 3 троллейбуса.