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В Докшицах борются с стихийными свалками с помощью фотоловушек

26.07.2017 09:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Предприятие ЖКХ «Докшицы-коммунальник» использует фотоконтроль за площадками для сбора мусора и полигонами твердых бытовых отходов. О региональном ноу-хау рассказал исполняющий обязанности директора предприятия Геннадий Кальчинский.

«Идею подсказала жизнь. В городе есть проблема: некоторые недобросовестные граждане выбрасывают на контейнерные площадки или в нерабочее время вывозят на полигоны старую бытовую технику, мебель, строительный мусор — то есть все то, что мы не принимаем на утилизацию по основному договору. Чтобы исправить ситуацию, мы за собственные средства приобрели несколько фотоловушек. Устанавливаем их в самых проблемных точках. Причем периодически меняем их место, чтобы больше дисциплинировать людей», — пояснил Геннадий Кальчинский.

За 1,5−2 месяца работы фотоловушки показали эффективность. Они не раз фиксировали факты складирования мусора возле площадок для раздельного сбора, а также краж вторсырья с полигонов.

«Виновных обычно привлекают к административной ответственности. Но наша первоочередная задача — профилактика. Мы проводим беседу с человеком, объясняем, почему нельзя так поступать. Порядочному человеку этого достаточно. Кроме того, он расскажет соседям, друзьям, запустит сарафанное радио. Мы видим, что хаотичных свалок вблизи контейнерных площадок стало меньше», — отметил собеседник.

В управлении ЖКХ облисполкома пояснили, что крупные бытовые отходы от населения также принимают и вывозят — но по отдельному договору и за отдельную плату. Этим обычно занимаются коммунальные предприятия, но есть и сторонние организации. Отходы, которые еще можно направить на переработку, следует сдавать в соответствующие пункты приема вторсырья. Например, сбором и первичной переработкой старой бытовой техники в области занимается «БелВТИ-регион».

 
 
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Виновных обычно привлекают к административной ответственности. Но с некоторыми просто разговаривают.

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