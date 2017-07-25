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Гашиш, экстази, марихуана. С начала года Брестская таможня изъяла 289 кг наркотиков и психотропов

26.07.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала года брестские таможенники на границе изъяли гашиш, марихуану, маковую соломку, кокаин и опий, сообщает Брестская таможня.

Среди обнаруженных опасных психотропных веществ — 198 таблеток МДМА (экстази) и около 400 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Из незаконного оборота изъято 289 кг наркотических средств и психотропных веществ, свыше 1 000 таблеток, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества.

 
 
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Среди обнаруженных опасных психотропных веществ 198 таблеток экстази.

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