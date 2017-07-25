Бобруйчанка отдала деньги мошенникам, которые взломали аккаунт ее подруги

Бобруйчанка предоставила мошенникам доступ к своему банковскому счету, думая, что общается с подругой. Лишившись 170 рублей, она обратилась за помощью в милицию.

Женщина в социальной сети «Вконтакте» получила сообщение от имени подруги с просьбой предоставить реквизиты банковской пластиковой карты — якобы нужно было сделать денежный перевод со счета мобильного оператора на счет банковской пластиковой карты.

Бобруйчанка, думая, что общается с подругой, в личной переписке передала реквизиты банковской карты, логин и пароль, а также идентификационный номер паспорта, мобильный номер телефона, к которому привязана банковская карта, секретный пароль, дополнительный код.

Как выяснили оперативники, 170 рублей со счета женщины были переведены на российские абонентские номера с использованием сервиса «МТС Деньги». А доступ к кабинету пользователя услуги «МТС Деньги» в момент переводов денежных средств был осуществлен с IP-адреса, принадлежащего информационному пространству Украины.

Специалисты рекомендуют не рассказывать свои данные посторонним людям, и особенно не делать это в соцсетях.