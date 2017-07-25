Слоним затопило после сильного дождя

Во второй половине дня 25 июля в Слониме прошел сильный дождь. Город затопило, ветром сносило крыши и валило деревья, сообщает «Газета Слонімская».





Например, на улице Добрияна полностью размыло дорогу. Даже после прекращения дождя вода с большим напором стекала по улице, размывая дорожное полотно. Это вызвало возмущение жителей улицы, которые неоднократно обращались в местные коммунальные службы с просьбой решить проблему с ливневкой.





На улице Шоссейной был затоплен жилой дом, жители которого с трудом покинули здание. Здесь только бригаде МЧС было под силу откачать воду. Люди говорили, что подобная ситуация у них возникает не впервые и что по этому поводу они неоднократно обращались к местной власти с просьбой принять меры по предотвращению наводнения. Здесь же размыло и тротуарную плитку, она начала обваливаться.





На улице Франциска Скорины, 26 многоквартирный девятиэтажный дом оказался не защищен от сильного дождя. Особенно пострадали верхние этажи дома. Некоторые квартиры были затоплены. Из электрических розеток в подъезде, как говорят местные жители, текла вода.





На улице Гагарина в домах с крыш сорвало шифер. В переулке по этой улице ветер вырвал дерево с корнем и бросил его на забор. Это было не единственное дерево, которое повалил ураган в этот день.





По утверждению работников Слонимского отдела МЧС, в этот день в дежурную часть поступило большое количество звонков от жителей города и района.





Кстати, стихия прошлась и по некоторым другим регионам страны. Так, затопленными оказались Брестская и Минская области.