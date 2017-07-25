ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слоним затопило после сильного дождя

26.07.2017 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во второй половине дня 25 июля в Слониме прошел сильный дождь. Город затопило, ветром сносило крыши и валило деревья, сообщает «Газета Слонімская».


Например, на улице Добрияна полностью размыло дорогу. Даже после прекращения дождя вода с большим напором стекала по улице, размывая дорожное полотно. Это вызвало возмущение жителей улицы, которые неоднократно обращались в местные коммунальные службы с просьбой решить проблему с ливневкой.


На улице Шоссейной был затоплен жилой дом, жители которого с трудом покинули здание. Здесь только бригаде МЧС было под силу откачать воду. Люди говорили, что подобная ситуация у них возникает не впервые и что по этому поводу они неоднократно обращались к местной власти с просьбой принять меры по предотвращению наводнения. Здесь же размыло и тротуарную плитку, она начала обваливаться.


На улице Франциска Скорины, 26 многоквартирный девятиэтажный дом оказался не защищен от сильного дождя. Особенно пострадали верхние этажи дома. Некоторые квартиры были затоплены. Из электрических розеток в подъезде, как говорят местные жители, текла вода.


На улице Гагарина в домах с крыш сорвало шифер. В переулке по этой улице ветер вырвал дерево с корнем и бросил его на забор. Это было не единственное дерево, которое повалил ураган в этот день.


По утверждению работников Слонимского отдела МЧС, в этот день в дежурную часть поступило большое количество звонков от жителей города и района.



Кстати, стихия прошлась и по некоторым другим регионам страны. Так, затопленными оказались Брестская и Минская области.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй половине дня 25 июля в Слониме прошел сильный дождь. Город затопило, ветром сносило крыши и валило деревья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Докшицах борются с стихийными свалками с помощью фотоловушек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика