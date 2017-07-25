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Почти 40 человек оправданы по уголовным делам за полгода в Беларуси

26.07.2017 09:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белорусские суды за первую половину текущего года вынесли обвинительные приговоры более 21 тысячи фигурантам по уголовным делам, сообщили в Верховном суде Беларуси.

Почти 40 человек оправданы по уголовным делам за полгода в Беларуси
© Фото: Алесь Асипцов / БелаПАН
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За весь 2016 год в Беларуси судами по уголовным делам было оправдано более 80 обвиняемых. В суде объясняют сокращение числа оправданных реформой правоохранительной системы, которая была проведена в стране в последние несколько лет. В частности, была образована отдельная структура — Следственный комитет. Теперь в республике четко распределены компетенции — прокуратура поддерживает обвинение в суде, а следователи проводят предварительное расследование.

"За шесть месяцев 2017 года по уголовным дела осуждено более 21 тысяч человек, более всего за экономические преступления — почти 8,3 тысячи", — сообщили в среду Sputnik в Верховном суде.

Там уточнили, что за уголовные преступления против жизни и здоровья за январь-июнь 2017 года осуждено в стране более 1,3 тысячи обвиняемых.

Согласно судебной статистике, за первую половину текущего года по уголовным делам суды отменили более 130 приговоров районных и городских судов в апелляционном и надзорном порядке и 800 приговоров изменены.

За этот период оправданы по уголовным делам 36 человек, уточнили в Верховном суде.

В первом полугодии судами вынесено 183 тысячи постановлений по делам об административных правонарушениях и больше всего распитие спиртных напитков на улице — 30,4 тысячи, отметили в суде.

 
Теги: Минск
 
 
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