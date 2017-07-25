У Гомеля изменятся административные границы - площадь города увеличится на 532 гектара

Изменения административных границ областного центра связаны с необходимостью исполнения Указа президента Республики Беларусь от 14 декабря 2016 года № 453 «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь», который предусматривает в том числе территориально расширение Гомеля. Таким образом, областной центр вырастет до 14,5 тысячи гектаров, пишут « Гомельские ведомости ».





— Все изменения, о которых идет речь, предусмотрены генеральным планом города, утвержденным президентом страны еще в конце 2016 года, — пояснила заместитель начальника землеустроительной службы Гомельского горисполкома Алла Ермалюгина. — Согласно генплану приводятся в соответствие документы, принимаются решения о том, что присоединяемые территории — это официально установленная городская земля.

Что касается основных направлений, в которых прибавит Гомель, то их несколько.

— С южной стороны к городу присоединятся земли Гомельского лесхоза и Кореневской экспериментальной лесной базы, расположенные в Черниговском направлении, — рассказала начальник отдела организации земельных отношений землеустроительной службы Гомельского облисполкома Елена Рандовцова. — Данные земли предназначены для многоквартирной жилой застройки. С этой же стороны город прирастет участком возле микрорайона № 15 (рядом с улицей Оськина), который предназначен для индивидуального жилищного строительства и под рекреационную зону. В соответствии с генпланом, доосвоен будет и 104-й микрорайон, где будет вестись индивидуальное жилищное строительство.

По словам Елены Рандовцевой, довольно большой участок земель лесхоза станет городским в районе медгородка. Согласно генеральному плану, это также зона рекреации, и здесь, например, может быть обустроена лыже-роллерная трасса, место массового отдыха жителей и гостей областного центра.

Среди значимых территорий, в адресе которых в скором времени будет значиться город Гомель, и поселок Новая Жизнь, который состоит из частных домовладений и его застройка практически сформирована.

В черте города также окажется земельный участок, расположенный в районе поселка Победа, в том числе территория бывшей войсковой части. Эти земли планируются под многоквартирную жилую застройку.

Генеральным планом предусмотрено включение в областной центр участка, примыкающего к деревне Прибор, расположенного севернее поселка Пионер. По словам специалистов много лет назад граждане получали здесь земельные участки для строительства домов, как городские жители, но в границы города данная территория не была включена. Теперь ситуация изменится. Остальная часть Прибора так и останется деревней. Функциональное назначение этих земель — индивидуальное жилищное строительство — сохранится.

С регламентом генерального плана можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства гомельского горисполкома (ул. Пролетарская, 43), обратившись на личный прием к начальнику управления либо его заместителю, с земельно-кадастровой документацией — в землеустроительной службе Гомельского горисполкома (Советская, 24, кабинет 2−4).