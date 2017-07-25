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Руководитель предприятия в Солигорском районе объявлен в международный розыск

26.07.2017 10:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в преднамеренном банкротстве подконтрольной коммерческой организации, сообщили в пресс-службе СК. Мужчина объявлен в международный розыск.

По данным следствия, обвиняемый, являясь директором и акционером предприятия частной формы собственности, чтобы не платить кредиторскую задолженность, умышленно сделал фирму неплатежеспособной. Не желая осуществлять оплаты, в том числе и перед организациями с государственной формой собственности, отчуждал имущество возглавляемого им предприятия путем заключения на заведомо невыгодных условиях договоров купли-продажи с подконтрольными юридическими лицами.

«Реализовав процесс отчуждения активов (оборудование, станки и иное имущество), обвиняемый тем самым увеличил неплатежеспособность фирмы на общую сумму в размере 95 000 рублей. В результате противоправных действий предприятие было признано банкротом, и кредиторам был причинен ущерб в особо крупном размере», — сообщили в СК.

Следстивие проводит обыски, допрашивает свидетелей, назначены экспертизы финансово-экономической деятельности. Следствие также предприняло меры по изъятию части отчужденных активов на сумму более 100 000 рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) УК.

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностного лица, обвиняемого в преднамеренном банкротстве подконтрольной коммерческой организации.

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