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На брестском вокзале 37-летний мужчина оголился перед пограничниками
26.07.2017 10:10 — Новости Общества | Tut.by
25 июля следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 37-летнего жителя Кобрина, который на вокзале демонстрировал свои половые органы, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел 8 июля около 14.00. В зале таможенного оформления железнодорожного вокзала станции Брест-Центральный 37-летний мужчина в присутствии пограничников оголился и продемонстрировал свои половые органы. Свои мотивы он пояснить не смог. По официальной версии, мужчиной двигали хулиганские побуждения.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство). Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до трех лет лишения свободы.
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Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
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