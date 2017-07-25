На брестском вокзале 37-летний мужчина оголился перед пограничниками

25 июля следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 37-летнего жителя Кобрина, который на вокзале демонстрировал свои половые органы, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 8 июля около 14.00. В зале таможенного оформления железнодорожного вокзала станции Брест-Центральный 37-летний мужчина в присутствии пограничников оголился и продемонстрировал свои половые органы. Свои мотивы он пояснить не смог. По официальной версии, мужчиной двигали хулиганские побуждения.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство). Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, — до трех лет лишения свободы.