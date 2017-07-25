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В Ганцевичах за сутки выпало около двух декадных норм осадков

26.07.2017 10:38 — Новости Общества | Tut.by  
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25 июля в Ганцевичах выпало 53 мм осадков, что составляет около двух декадных норм, сообщили TUT.BY в Брестоблгидромете.


Ливень в Бресте затопил центр города

Помимо Ганцевичей сильные дожди также прошли в Барановичах, Пружанах и Пинске. В Бресте за сутки выпасло 13 мм осадков, что составляет половину декадной нормы.

По прогнозам синоптиков, 26 июля в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. По востоку республики в отдельных районах град. Температура воздуха максимальная днем от +21°C по западу до +31°C по востоку страны.

В Бресте 26 июля утром и днем пройдут дожди, а к вечеру будет облачно. Воздух прогреется до +22°С.

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Теги: Брест
 
 
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Сильные дожди также прошли в Барановичах, Пружанах и Пинске.

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