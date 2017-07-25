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Белгидромет: Это был самый сильный дождь в Минске за всю историю наблюдений

26.07.2017 11:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 25 июля и в ночь на 26 июля в Минске выпало рекордное количество осадков. Такого дождя в белорусской столице не было за всю историю метеонаблюдений.


С 9 утра 25 июля до 9 утра 26 июля сильные дожди отмечались на большей части территории Беларуси. Но столица оказалась в рекордсменах. В Минске выпало 77 мм дождя, 24 мм — с 18 до 21.00 вторника, а с 21.00 и до 4 утра — еще 53 мм осадков.

— Это 87% климатической месячной нормы, — объясняет заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

Кстати, в Самохваловичах зафиксировано еще больше осадков — 104 мм, то есть 116% от климатической нормы

— Таких рекордных дождей в Минске еще не было за всю историю наблюдений, — говорит Светлана Рыбакова.


Фото: TUT.BY

Похожий дождь Минск переживал в июле 1973 года, когда выпало 73,5 мм осадков.

— Город зачастую теплее, чем окружающая местность на пару градусов, прогревается более интенсивно, поэтому именно над Минском была активная грозовая деятельность. Она развивалась на атмосферном фронте, разделяющем тропическую воздушную массу и более свежую массу, поступающую с запада Европы. Контрасты температур по стране были более 10%. На северо-западе было около 20 градусов, на юго-востоке — 30−32. Вот такие контрасты температур и создали условия для активной грозой деятельности, — говорит замначальника службы.

Тем не менее назвать прошедшую грозу летним Хавьером нельзя.

— Их нельзя сравнивать, сейчас не было сильных ветров, не было циклона.

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Теги: Минск
 
 
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Вечером 25 июля и в ночь на 26 июля в Минске выпало рекордное количество осадков. Такого дождя в белорусской столице не было за всю историю метеонаблюдений.

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