Трое мужчин крали телят с ферм и продавали говядину в столичные павильоны и на рынок

Милиция задержала трех подозреваемых в краже крупного рогатого скота с ферм в Минской области. Через посредников мясо попадало в рестораны, столичные павильоны и на рынок. Подробности сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.





Еще весной в милицию обратились сразу несколько руководителей ферм с заявлением о похищении телят — из Молодечненского, Ошмянского и Вилейского районов. А в июле ферму под Воложином обворовывали три раза.

Было очевидно, что каждую кражу хорошо планировали: днем искали загоны под открытым небом и рядом с лесом, а ночью действовали.

— Жулики набрасывали животным веревочные петли и выводили их за ограждение, когда сторож совершал обход территории вдали от хлева. Около участка скот били по голове металлическим предметом, разделывали тушу, грузили мясо в машину и уезжали домой, — рассказал замначальника Воложинского РОВД Сергей Гелда.

Для кражи обычно отбирали молодых животных. Посредники поставляли вырезки в ресторан, этот же продукт пользовался наибольшим спросом среди рядовых покупателей. Установлено, что помимо павильонов в Минске продукция шла еще и на местный рынок.

— Ввиду заниженной цены у подозреваемых покупали товар, не требуя на него соответствующие документы, — добавили в УВД.

В итоге милиция задержала трех подозреваемых — жителей Молодечненского района возрастом 29, 31 и 49 лет. Они как раз ехали из столицы, где сбыли очередную партию говядины.





Один из фигурантов ранее уже судим за аналогичные преступления. Второй раньше официально занимался скупкой и перепродажей мяса.

Только в Воложинском районе ущерб от краж составил свыше 3700 рублей. Сейчас оперативники собрали материалы по 7 эпизодам. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Беларуси (Кража, совершенная группой лиц), санкция статьи — до 4 лет лишения свободы.